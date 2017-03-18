Ари: В «Краснодаре» произошла странная и неприятная история

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал об обстоятельствах своего перехода из «Краснодара» в столичный клуб.

- Это очень странная и неприятная история. «Краснодар» хотел отдать меня в аренду в «Галатасарай» на полтора года. Я отказался, потому что агент нашел мне команду из Китая. После этого на меня начали давить. Говорили: «Ты не будешь здесь играть, ты не нравишься тренеру». Но у меня ведь контракт еще на 2,5 года? Я ответил: «В таком случае я остаюсь и буду доказывать, что достоин играть в основном составе».

Почему меня не отпустили в Китай, я тоже не понял. Такое ощущение, что в «Краснодаре» думали, что мы с агентом пытаемся всех обмануть, и никакого варианта с Китаем не существует. Я даже сомневаюсь в том, что президенту клуба доносили информацию в том виде, как было на самом деле. Но теперь я в «Локомотиве» и хочу забыть все, что произошло в «Краснодаре», - рассказал Ари.

Напомним, трансфер нападающего состоялся в зимнее трансферное окно.

Сегодня «Локомотив» сыграет с лидером чемпионата «Спартаком» в 20-м туре чемпионата России.