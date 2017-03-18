У «Спартака» преимущество над «Локомотивом» в личных встречах

Сегодня в матче 20-го тура премьер-лиги «Локомотив» дома сыграет со «Спартаком». Начало – в 16.30 (мск).

Эти команды встречались в разных турнирах 57 раз: 25 побед у «Спартака», 20 – у «Локомотива», 12 ничьих, разница мячей – 88:67 в пользу красно-белых.

В матче первого круга «Спартак» победил – 1:0. Единственный гол забил Попов.

Отметим, что в матчах «Спартака» с «Локомотивом» в последние годы забивается не очень много голов. Так, в последних десяти матчах только три раза было забито больше двух мячей.