Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 0Амкар
Футбол  Локомотив- : -Спартак
Футбол  Зенит-2- : -Спартак-Нальчик
Футбол  Урал1 : 0Рубин
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Атлетик- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

У «Спартака» преимущество над «Локомотивом» в личных встречах

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в матче 20-го тура премьер-лиги «Локомотив» дома сыграет со «Спартаком». Начало – в 16.30 (мск).

Эти команды встречались в разных турнирах 57 раз: 25 побед у «Спартака», 20 – у «Локомотива», 12 ничьих, разница мячей – 88:67 в пользу красно-белых.

В матче первого круга «Спартак» победил – 1:0. Единственный гол забил Попов.

Отметим, что в матчах «Спартака» с «Локомотивом» в последние годы забивается не очень много голов. Так, в последних десяти матчах только три раза было забито больше двух мячей.

Матч

Локомотив - Спартак

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» - «Спартак». Джано сыграет с первых минутСтал известен состав «Спартака» на матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом».Спортивный директор «Краснодара»: Ари стал отбывать номер, пока ждал огромного предложения от мифического клуба из КитаяСпортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказал о том, как сорвался переход форварда Ари в клуб китайской суперлиги.Ари: В «Краснодаре» произошла странная и неприятная историяНападающий «Локомотива» Ари рассказал об обстоятельствах своего перехода из «Краснодара» в столичный клуб.Валерий Петраков: В победе над «Амкаром» есть немножко чудаГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков оценил игру команды в матче 20-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (1:0) на стадионе «Труд» в Томске.Илья Кутепов: «Локомотив» - раненый зверь? Нам без разницыИлья Кутепов: «Локомотив» - раненый зверь? Нам без разницыЗащитник красно-белых Илья Кутепов в интервью «Советскому спорту» поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом».Валерий Рейнгольд: Если «Спартак» настроится – «Локомотиву» делать нечегоБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча красно-белых в 20-м туре РФПЛ с «Локомотивом».Гаджи Гаджиев: Сегодня «Амкар» не был профессиональной командой, за что и был наказанГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды от «Томи» (0:1) в матче 20-го тура чемпионата России.«Урал» – «Рубин». ОнлайнВ матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Урал» сыграет с «Рубином».РФПЛ. 20-й тур. «»Томь» обыграла «Амкар», «Локомотив» – «Спартак» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Игорь Лебеденко: Может, «Тереку» и не хватает Иванова, но команда не может зависеть от одного игрокаФорвард «Терека» Игорь Лебеденко оценил два матча команды после возобновления чемпионата и рассказал, чего ждет от игры 20-го тура с ЦСКА.Гол Кузнецова в ворота «Амкара» принес «Томи» первую победу с сентября«Томь» одержала победу в матче 20-го тура премьер-лиги с «Амкаром» (1:0) на стадионе «Труд» в Томске.Руслан Нигматуллин: Тактика Карреры — не пропустить, а уж свой мяч как-нибудь заковырятьБывший вратарь «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о тактике Массимо Карреры.Роман Асхабадзе: Аленичев не понимал, с чем столкнется в «Спартаке»Роман Асхабадзе: Аленичев не понимал, с чем столкнется в «Спартаке»Бывший гендиректор «Спартака» подробно рассказал о взаимоотношениях с Карпиным, Федуном, запоздалом расставании с Макгиди и Веллитоном.Алексей Лунин: Нимели добавил импровизации атаке «Спартака»Главный тренер молодежного состава «Спартака» Алексей Лунин подвел итоги матча 20-го тура первенства молодежных команд с «Локомотивом» (2:1) и оценил дебют защитника Йола Одри Зепатты и форварда Сильвануса Нимели.«Томь» – «Амкар». ОнлайнВ матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Томь» сыграет с «Амкаром».Михаил Гершкович: Отсутствие Смолова стало фатальным для «Краснодара»Российский тренер Михаил Гершкович полагает, что травма Федора Смолова стала тяжким ударом для «Краснодара».«Поражение в Черкизове осложнит «Спартаку» жизнь»«Поражение в Черкизове осложнит «Спартаку» жизнь»Валерий Шмаров и Ринат Билялетдинов делятся ожиданиями от предстоящей игры.Оружие «Спартака», креатив «Динамо» и тренировки Тимощука. Пока вы спали (видео)Оружие «Спартака», креатив «Динамо» и тренировки Тимощука. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.«Локомотив» – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)В матче 20-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» сыграет со «Спартаком».Александр Зуев: Взламывать оборону «Ростова» будет очень тяжелоПолузащитник «Крыльев Советов» Александр Зуев поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура чемпионата России против «Ростова».
Футбол
Ари: В «Краснодаре» произошла странная и неприятная история
Футбол
Валерий Петраков: В победе над «Амкаром» есть немножко чуда
Бокс
Бернард Хопкинс: Головкин - это маленький Джордж Форман, но я побеждал ребят и посильнее
Футбол
Валерий Рейнгольд: Если «Спартак» настроится – «Локомотиву» делать нечего
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости