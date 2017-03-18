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Вадим Евсеев: Рука игрока «ПСЖ» была на Суаресе, любой здравомыслящий игрок упадет в этом случае

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев считает, что немецкого судью Дениза Айтекина нельзя считать виновным в поражении «Пари Сен-Жермен» от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не считаю, что роль арбитра имела большое значение. Что касается пенальти в ворота «ПСЖ», то нарушения, как таковые, были в обоих случаях. Второй пенальти вызывает больше вопросов, но зачем было это делать защитнику?

Рука была на Суаресе, а он отличный нападающий, и любой здравомыслящий игрок упадет в этом случае. Он делал все для команды.

А парижане не смогли перестроиться. Был комфортный счет 3:1, а с 85-й минуты матча они опять стали играть так же, как в начале встречи. Они пошли прессинговать, им с центра поля дали за спину, вот пенальти и получили. На это надо обращать внимание в первую очередь. Встаньте вы возле своей штрафной, и никакие забросы туда не пройдут.

Другой вопрос, почему судья не поставил пенальти в ворота каталонцев, когда фолил Маскерано. Там был стопроцентный пенальти. Даже сам аргентинец говорил после матча, что надо было ставить одиннадцатиметровый», – сказал Евсеев в интервью «Газета.Ru».

Напомним, «ПСЖ» отправил в УЕФА жалобу на судейство Айтекина, указав семь эпизодов, в которых, по версии французского клуба, арбитр допустил ошибки, повлиявшие на исход матча.

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