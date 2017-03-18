Лаукканен выиграла пасьют в Холменколлене, Дальмайер завоевала Малый глобус
Финская биатлонистка Мари Лаукканен стала лучшей в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Напомним, вчера 29-летняя Лаукканен сенсационно выиграла спринт. Сегодня она допустила только одну ошибку на огневых рубежах и повторила свой успех.
Второй финишировала представительница Чехии Габриэла Коукалова. Третьей - француженка Жюстин Бреза.
Семикратная чемпионка мира немка Лаура Дальмайер, ранее гарантировавшая себе Большой хрустальный глобус, смогла подняться с 31-го места на 9-е. Это позволило 23-летней спортсменке завоевать Малый глобус в зачете гонок преследования.
В 17:00 по московскому времени на старт пасьюта в Норвегии выйдут мужчины.
Холменколлен (Норвегия)
Кубок мира
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Мари Лаукканен (Финляндия) — 29.33,3 (1 промах).
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — +26,5 (0).
3. Жюстин Бреза (Франция) — +1.01,4 (4)…
4. Тея Грегорин (Словения) — +1.08,2 (1).
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +1.12,5 (0).
6. Марте Олсбу (Норвегия) — +1.15,9 (3).
7. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +1.51,2 (2).
8. Доротея Вирер (Италия) — +1.51,2 (2).
9. Лаура Дальмайер (Германия) — +1.53,8 (2).
10. Вероника Виткова (Чехия) — +1.55,7 (3)…
23. Дарья Виролайнен (Россия) — +2.56,6 (3).
24. Виктория Сливко (Россия) — +2.58,6 (1)…
27. Ирина Старых (Россия) — +3.08,0 (5)…
31. Татьяна Акимова (Россия) — +3.16,9 (2)…
52. Екатерина Мошкова (Россия) — +5.42,6 (5)…
55. Ирина Услугина (Россия) — +6.23,0 (6).