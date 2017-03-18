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Спортивный директор «Краснодара»: Ари стал отбывать номер, пока ждал огромного предложения от мифического клуба из Китая

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин рассказал о том, как сорвался переход форварда Ари в клуб китайской суперлиги.

«Мы предложили футболисту на выбор найденные нами варианты с «Галатасараем» и с китайским «Хэнаном». Поверьте, подавляющее большинство возрастных игроков РФПЛ были бы рады таким раскладам, тем более и там, и там Ари видели как основного центрфорварда. Китайцы сделали «Краснодару» официальное предложение о выкупе, сумма которого более чем устроила наш клуб. Игроку они давали зарплату больше, чем он получал у нас. Все складывалось так, как мы с игроком совместно планировали.

Но агент игрока и сам Ари неожиданно категорически отказались от общения с «Хэнаном». Агент даже перестал выходить на связь с нашим генеральным директором. Ари, когда попросили его внести ясность, сказал, что ему это не интересно, поскольку вскоре его представитель принесет нам предложение от другого китайского клуба, который якобы готов дать футболисту зарплату в два раза больше. Мы не возражали, обговорили дедлайн. Но ни в указанные сроки, ни позже, никакого предложения агент Ари не принес.

Мы имеем хорошие контакты на китайском рынке и вскоре смогли выяснить, что своего реального варианта у Ари и его агента не было. Если футболист говорит, что такой вариант был, то попросите его показать официальное предложение. Пока Ари ждал, когда получит огромное предложение от мифического клуба, он фактически стал отбывать номер», – приводит слова Зинина официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, перед закрытием трансферного окна в России «Краснодар» отдал Ари в аренду в «Локомотив».

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