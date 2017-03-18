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«Локомотив» - «Спартак». Джано сыграет с первых минут

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стал известен состав «Спартака» на матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом».

«Спартак»: Ребров (к), Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Ананидзе, Самедов, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисио, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Давыдов.

Напомним, что «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Спеартак» с 44 очками лидирует в турнирной таблице, а «Локомотив» расположился на 10-й строчке, имея в активе 26 баллов.

Матч

Локомотив - Спартак

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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