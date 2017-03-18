«Локомотив» - «Спартак». Джано сыграет с первых минут

Ари: Карпин обращал на мои ошибки внимания больше. Может быть, он просто более требователен к иностранцам

Бразильский нападающий московского «Локомотива» Ари, который ранее выступал за «Спартак» под руководством Валерия Карпина, вспомнил о времени, проведенном вместе с российским специалистом.