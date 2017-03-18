«Локомотив» - «Спартак». Джано сыграет с первых минут
Стал известен состав «Спартака» на матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом».
«Спартак»: Ребров (к), Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Ананидзе, Самедов, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Песьяков, Селихов, Боккетти, Маурисио, Макеев, Тигиев, Джикия, Леонтьев, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Давыдов.
Напомним, что «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
«Спеартак» с 44 очками лидирует в турнирной таблице, а «Локомотив» расположился на 10-й строчке, имея в активе 26 баллов.
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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