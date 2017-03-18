Капитан «Монако» Валер Жермен: Мы рады, что увидимся с Обамеянгом

Капитан «Монако» Валер Жермен прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде досталась в соперники «Боруссия» из Дортмунда.

«Нас ждет великолепный матч. Нам предстоит сыграть против «желтой стены» на легендарной арене. Хорошо, что первый матч пройдет на выезде. Я так и предполагал, что нам в соперники достанется «Боруссия».

Шансы 50 на 50, хотя «Боруссии» более привычно играть на таком уровне. В матчах с « Манчестер Сити» мы доказали, что можем смотреть лучшим командам глаза в глаза. Также мы рады, что увидимся с Обамеянгом», – приводит слова Жермена официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч пройдет 11 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, ответный – 19 апреля на стадионе «Луи II» в Монако.

Добавим, что Обамеянг играл в «Монако» на правах аренды в 2010-2011 годах.