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«Оттава» и «Монреаль» проведут матч на открытом воздухе в честь 100-летия НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2017/2018 между «Оттавой» и «Монреалем» пройдет 16 декабря на стадионе Lansdowne Park в столице Канады и будет посвящен столетию лиги.

Именно «Оттава» и «Монреаль» сыграли друг с другом 19 декабря 1917 года, когда стартовал первый в истории чемпионат НХЛ.

«Благодаря пяти голам Джо Мэлоуна и отличной игре голкипера Жоржа Везина, которые вошли в сотню величайших игроков НХЛ, «Монреаль» в тот день победил со счетом 7:4. Тогда началась история НХЛ.

Мы посчитали правильным начать второе столетие лиги очередным матчем «Канадиенс» и «Сенаторз». Лига провела 22 игры под открытым небом, и каждая такая встреча оставила массу впечатлений в памяти хоккеистов, их семей, болельщиков. Мы считаем, что эта традиция продлится на арене Lansdowne Park», – заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Отметим, что на стадионе Lansdowne Park играет футбольная команда «Оттава Редблэкс». Вместимость арены составляет 24 тысячи зрителей.

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