Олимпийская сборная России победила Корею на арене будущей Олимпиады

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Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018 Предолимпийская неделя в корейском Пхенчхане завершена. Как и чемпионат мира, она оставила смешанные чувства.

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