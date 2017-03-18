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Олимпийская сборная России победила Корею на арене будущей Олимпиады

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийская сборная России нанесла поражение сборной Южной Кореи (4:3) в товарищеском матче на арене в Канныне, которая примет хоккейный турнир Олимпийских игр в Пхенчхане.

Голы в составе сборной России забили Виктор Комарова, Кирилл Капустин, Кирилл Семенов и Владислав Ушенин.

«Четыре года назад со сборной МХЛ мы участвовали в Кубке Азии, играли против корейцев 20-летних. Алексей Василевский тогда тоже был в составе. Нам тогда тоже непросто пришлось с корейцами. Так что чего ждали, то и получилось. Здесь еще есть натурализованные иностранцы, которые, естественно, усилили состав, а про работоспособность и исполнительность корейцев мы знаем. Видно, что корейцы к Олимпиаде готовятся, и готовятся неплохо», – прокомментировал итоги матча главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ.

В воскресенье команды проведут повторную игру.

Каннын (Южная Корея)

Товарищеский матч

Олимпийская сборная России – Южная Корея – 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

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