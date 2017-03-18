«Урал» победил «Рубин» в Екатеринбурге
Футболисты «Урала» одержали победу над «Рубином» в матче 20-го тура чемпионата России (1:0).
Единственный гол на 11-й минуте забил полузащитник «Урала» Владимир Ильин.
Уральцы по-прежнему занимают 12-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ, «Рубин» идет на девятом месте.
31 марта в 21-м туре «Урал» на выезде сыграет с «Анжи», «Рубин» 1 апреля примет «Зенит».
Матч
Голы
Ильин 11 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Динга, Новиков, Данцев, Бикфалви, Емельянов, Димитров (Серченков, 87), Кулаков, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90)
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Набиуллин (Ткачук, 67), Бурлак, Мвила, Цакташ, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников
Предупреждения:
Бикфалви, 69; Коробов, 83 - Жонатас, 80
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
18 марта 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция