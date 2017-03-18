Давид Алаба: Будет здорово снова увидеться с Кроосом

читайте также

Капитан «Монако» Валер Жермен: Мы рады, что увидимся с Обамеянгом Капитан «Монако» Валер Жермен прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде досталась в соперники «Боруссия» из Дортмунда.

Вадим Евсеев: Рука игрока «ПСЖ» была на Суаресе, любой здравомыслящий игрок упадет в этом случае Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев считает, что немецкого судью Дениза Айтекина нельзя считать виновным в поражении «Пари Сен-Жермен» от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Джейми Каррагер: После встречи со мной Лукаку передумал подписывать контракт с «Эвертоном» – миссия выполнена Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о желании форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку сменить клуб.

Карло Анчелотти: Я бы хотел, чтобы Коман остался в «Баварии» Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти надеется на то, что французский вингер Кингсли Коман останется в составе команды на будущий сезон.

Крэйг Шекспир – о противостоянии с «Атлетико»: Встреча с командой, которая дважды выходила в финал, станет огромным испытанием Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов. \

Клаудио Маркизио: Наша дуэль с «Барселоной» будет полностью отличаться от финала 2015 года Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Андрес Иньеста: Несколько футболистов «Ювентуса» могут в одиночку решить исход любого матча Капитан и полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мануэль Нойер: Думаю, «Реал» не хотел «Баварию» в соперники Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

Хаби Алонсо: Для меня матчи с «Реалом» будут особенными Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

Дуглас Коста пропустит матч с «Боруссией» (М) и матчи за сборную Бразилии из-за травмы Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста получил травму левого колена. Об этом сообщает официальная группа клуба Вконтакте.

Зинедин Зидан: Рад, что нам досталась «Бавария», я живу ради таких матчей Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов после окончания жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Дмитрий Булыкин: Смолов поставил на «Боруссию», а я ставлю на «Монако» Бывший нападающий «Локомотива», «Байера» и «Аякса» поделился своими впечатлениями от жеребьевки Лиги чемпионов и дал свой прогноз.

Филипп Лам: Мы довольны, что нам достался «Реал» Защитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

«Атлетико»: «Лестер» стоит опасаться, они заслуженно вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов Генеральный менеджер мадридского «Атлетико» Клементе Вильяверде прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «матрасники» проведут два матча с действующим чемпионом Англии.

Марсель Шмельцер: У «Монако» индивидуально сильные игроки, это компактная и очень решительная команда Марсель Шмельцер: У «Монако» индивидуально сильные игроки, это еще и компактная и очень решительная команда

Томас Тухель: Если мы хотим выбить «Монако» из Лиги чемпионов, нужно выдать свой лучший футбол дважды Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой немецкому клубу предстоит провести два матча с «Монако».

Президент «Боруссии» Д: Мы хотели избежать «Баварии», и, думаю, она хотела избежать нас Президент дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке – о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой немецкому клубу предстоит провести два матча с «Монако».

Вадим Васильев: Хорошая жеребьевка для «Монако». Как и мы, «Боруссия» нацелена на атаку Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником монегасков стала дортмундская «Боруссия».

Карл-Хайнц Румменигге: «Реал»? Тот, кто выигрывал ЛЧ в прошлом сезоне, не побеждает в следующем году Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.