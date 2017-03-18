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Давид Алаба: Будет здорово снова увидеться с Кроосом

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Защитник «Баварии» Давид Алаба прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с мадридским «Реалом».

«Это будет превосходный четвертьфинал. «Реал» - команда мирового уровня, к матчу с которой мы должны очень хорошо подготовиться. Мы хотим сыграть в свою игру. Конечно, будет здорово снова увидеться с Тони Кроосом. Играть против бывшей команды это особенный случай», - цитирует Алабу официальный сайт «Баварии».

Результаты жеребьевки:

«Атлетико» (Испания) – «Лестер» (Англия)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Монако» (Франция)

«Бавария» (Германия) – «Реал» (Испания)

«Ювентус» (Италия) – «Барселона» (Испания)

Напомним, первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18-19 апреля. На 21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 2-3 и 9-10 мая.Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардифе.

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