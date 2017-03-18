Давид Алаба: Будет здорово снова увидеться с Кроосом
Защитник
«Баварии» Давид Алаба прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги
чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с мадридским «Реалом».
«Это будет превосходный четвертьфинал. «Реал» - команда мирового уровня, к матчу с которой мы должны очень хорошо подготовиться. Мы хотим сыграть в свою игру. Конечно, будет здорово снова увидеться с Тони Кроосом. Играть против бывшей команды это особенный случай», - цитирует Алабу официальный сайт «Баварии».
Результаты жеребьевки:
«Атлетико»
(Испания) – «Лестер» (Англия)
«Боруссия»
(Дортмунд, Германия) – «Монако» (Франция)
«Бавария»
(Германия) – «Реал» (Испания)
«Ювентус»
(Италия) – «Барселона» (Испания)
Напомним, первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18-19 апреля. На 21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 2-3 и 9-10 мая.Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардифе.