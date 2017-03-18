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Валерий Рейнгольд: Если бы «Ростову» попалась «Сельта», дончане ее бы прошли

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд похвалил футболистов «Ростова» за ответный матч с «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Пять с минусом ставлю «Ростову» за еврокубковую кампанию. Понятно, что шансов пройти «Манчестер Юнайтед» практически не было. Но «Ростов» дал бой и сыграл на хорошем уровне. Конечно, ростовчане слабее. Это объективно. Однако «Ростов» показал характер. Не сдавался до последнего и заслужил теплых слов.  Игроки «Ростова» - молодцы. Сделали все, что могли. Если бы ростовчанам попалась «Сельта», они бы ее прошли.

 Я бы хотел видеть «Ростов» на четвертом месте в чемпионате России, чтобы команда вновь выступала в Лиге Европы. У нее есть игра, тренерский стиль и команда никогда не сдается. Даже в матчах с очень сильными соперниками», - сказал Валерий Леонидович.

Напомним, «Ростов» начал еврокубковый сезон с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, вышел в групповой этап, где занял третье место и продолжил выступление в Лиге Европы. В 1/8 финала «Ростов» проиграл» «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 по сумме двух матчей.  

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