Игорь Беланов: Не думал, что Бирхофф станет основным в сборной Германии

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года нападающий Игорь Беланов рассказал о совместных выступлениях за «Боруссию» (Менхенгладбах) с Штефаном Эффенбергом и Оливером Бирхоффом.

– В менхенгладбахской «Боруссии» вы играли вместе с молодыми Штефаном Эффенбергом и Оливером Бирхоффом. Было видно, что это в будущем два основных игрока сборной Германии?



– По Бирхоффу точно не сказал бы – он тогда даже в состав клуба не проходил. Убежать от соперника он не мог, обыграть тоже. Головой играл неплохо, но, если бы мне сказали, что он будет основным в сборной я бы удивился. А Эффенберг уже тогда показывал хороший уровень. Он был неуступчивый, по–футбольному дерзким, - цитирует Беланова Sport.ua.

Напомним, что Оливер Бирхофф вместе со сборной Германии стал чемпионом Европы 1996 года и вице-чемпионом мира 2002 года.