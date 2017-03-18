Александр Тарханов: Во втором тайме было боязно за результат
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итог домашнего матча с «Рубином» (1:0) в 20-м туре чемпионата России.
«Сегодня мы в первую очередь уделили внимание средней линии и контролю мяча. В первом тайме повели в счете и могли забить больше. Во втором тайме было боязно за результат, но в целом неплохо играли в обороне. Рады, что завоевали три очка», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
Матч
Голы
Ильин 11 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Динга, Новиков, Данцев, Бикфалви, Емельянов, Димитров (Серченков, 87), Кулаков, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90)
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Набиуллин (Ткачук, 67), Бурлак, Мвила, Цакташ, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников
Предупреждения:
Бикфалви, 69; Коробов, 83 - Жонатас, 80
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
18 марта 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция