В Москве состоялся митинг жителей против передачи ЦСКА части парка «Березовая роща»
Жители Хорошевского района Москвы сегодня провели митинг, призванный не допустить передачи части территории парка «Березовая роща» футбольному клубу ЦСКА.
Факт проведения манифестации подтвердил в эфире радио «Эхо Москвы» представитель инициативной группы горожан Александр Афанасьев.
Ранее он обратился с открытым письмом к жителям района, в котором разъяснил сложившуюся ситуацию.
Афанасьев также подчеркнул, что согласно официальным документам, участок парка, о
котором идет речь, входит и в зону природного комплекса, и в границы
охраняемого культурного наследия. По его словам, представители ЦСКА на сегодняшнем митинге не присутствовали.
Парк «Березовая роща» был разбит в Хорошевском районе в конце 1950-х годов на
месте пехотного лагеря на Ходынском поле. В 2014 году парк был включен в
государственную программу столицы по развитию индустрии отдыха и
туризма.
Напомним, новый домашний стадион ЦСКА, вмещающий 30 000 зрителей, был открыт 23 августа 2016 года.