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В Москве состоялся митинг жителей против передачи ЦСКА части парка «Березовая роща»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Радиостанция «Эхо Москвы»Комментарии

Жители Хорошевского района Москвы сегодня провели митинг, призванный не допустить передачи части территории парка «Березовая роща» футбольному клубу ЦСКА.

Факт проведения манифестации подтвердил в эфире радио «Эхо Москвы» представитель инициативной группы горожан Александр Афанасьев.

Ранее он обратился с открытым письмом к жителям района, в котором разъяснил сложившуюся ситуацию.

Афанасьев также подчеркнул, что согласно официальным документам, участок парка, о котором идет речь, входит и в зону природного комплекса, и в границы охраняемого культурного наследия. По его словам, представители ЦСКА на сегодняшнем митинге не присутствовали.

Парк «Березовая роща» был разбит в Хорошевском районе в конце 1950-х годов на месте пехотного лагеря на Ходынском поле. В 2014 году парк был включен в государственную программу столицы по развитию индустрии отдыха и туризма.

Напомним, новый домашний стадион ЦСКА, вмещающий 30 000 зрителей, был открыт 23 августа 2016 года.

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