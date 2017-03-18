«Вест Бромвич» - «Арсенал». Чех получил травму и был заменен

Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех получил травму в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича».

На 38-й минуте вместо Чеха на поле вышел Давид Оспина. Степень серьезности повреждения чешского вратаря пока неизвестна. На этот момент счет в матче был 1:1.

В текущем сезоне 34-летний Петр Чех провел 29 матчей за «Арсенал», в которых пропустил 32 мяча.