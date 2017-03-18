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«Вест Бромвич» - «Арсенал». Чех получил травму и был заменен

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех получил травму в матче 29-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича».

На 38-й минуте вместо Чеха на поле вышел Давид Оспина. Степень серьезности повреждения чешского вратаря пока неизвестна. На этот момент счет в матче был 1:1.

В текущем сезоне 34-летний Петр Чех провел 29 матчей за «Арсенал», в которых пропустил 32 мяча.

Матч

Вест Бромвич - Арсенал - 3:1 (1:1)

2-й тайм

Голы

Доусон 13 (1:0). Санчес 15 (1:1). Робсон-Кану 56 (2:1). Доусон 75 (3:1).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, МакАули Г., Ньом, Доусон, Эванс, Флетчер, Маклин, Ливермор, Шадли, Брант (Якоб, 72), Рондон (Робсон-Кану, 54)

Арсенал: Чех (Оспина, 38), Косьельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен, Санчес, Уэлбек, Уолкотт (Жиру, 65)

Предупреждения:

Маклин, 42 - нет

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

18 марта 15:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция

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