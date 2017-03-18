«Вест Бромвич» - «Арсенал». Чех получил травму и был заменен
Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех получил травму в матче
29-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича».
На 38-й минуте вместо Чеха на поле вышел Давид Оспина. Степень
серьезности повреждения чешского вратаря пока неизвестна. На этот момент счет в
матче был 1:1.
В текущем сезоне 34-летний Петр Чех провел 29 матчей за «Арсенал», в которых пропустил 32 мяча.
Матч
Вест Бромвич - Арсенал - 3:1 (1:1)2-й тайм
Голы
Доусон 13 (1:0). Санчес 15 (1:1). Робсон-Кану 56 (2:1). Доусон 75 (3:1).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, МакАули Г., Ньом, Доусон, Эванс, Флетчер, Маклин, Ливермор, Шадли, Брант (Якоб, 72), Рондон (Робсон-Кану, 54)
Арсенал: Чех (Оспина, 38), Косьельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака, Окслейд-Чемберлен, Санчес, Уэлбек, Уолкотт (Жиру, 65)
Предупреждения:
Маклин, 42 - нет
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
18 марта 15:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция