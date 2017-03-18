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Бенедикт Хеведес: «Аякс» - очень привлекательный соперник

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Капитан «Шальке» Бенедикт Хеведес прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что его команде достался «Аякс».

«Это отличный жребий. Я в предвкушении этих матчей. «Аякс» очень привлекательный по спортивной составляющей соперник. К тому же не придется далеко ехать, это очень хорошо для наших болельщиков. Я уверен, что многие фанаты «Шальке» поедут с нами в Амстердам и создадут даже в матче на выезде домашнюю атмосферу», - цитирует Хеведеса официальный сайт «Шальке».

Результаты жеребьевки:

«Андерлехт» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Сельта» (Испания) – «Генк» (Бельгия)

«Аякс» (Голландия) – «Шальке» (Германия)

«Лион» (Франция) – «Бешикташ» (Турция)

Напомним, первые матчи пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. На 21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 4 и 11 мая. Финал Лиги Европы состоится 24 мая на «Френдс Арене» в Сольне.

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