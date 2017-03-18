Бенедикт Хеведес: «Аякс» - очень привлекательный соперник
Капитан «Шальке» Бенедикт Хеведес прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что его команде достался «Аякс».
«Это отличный жребий. Я в предвкушении этих
матчей. «Аякс» очень привлекательный по спортивной составляющей соперник. К
тому же не придется далеко ехать, это очень хорошо для наших болельщиков. Я
уверен, что многие фанаты «Шальке» поедут с нами в Амстердам и создадут даже в
матче на выезде домашнюю атмосферу», - цитирует Хеведеса официальный сайт «Шальке».
Результаты
жеребьевки:
«Андерлехт» (Бельгия) –
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Сельта» (Испания) – «Генк»
(Бельгия)
«Аякс» (Голландия) – «Шальке»
(Германия)
«Лион» (Франция) – «Бешикташ»
(Турция)
Напомним, первые матчи пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. На 21 апреля запланирована жеребьевка полуфиналов, которые пройдут 4 и 11 мая. Финал Лиги Европы состоится 24 мая на «Френдс Арене» в Сольне.