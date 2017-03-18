Хави Грасия: «Урал» не даром дошел до полуфинала Кубка России

Гаджи Гаджиев: Сегодня «Амкар» не был профессиональной командой, за что и был наказан

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды от «Томи» (0:1) в матче 20-го тура чемпионата России.