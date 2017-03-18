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Хави Грасия: «Урал» не даром дошел до полуфинала Кубка России

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия подвел итог выездного матча с «Уралом» (0:1) в 20-м туре чемпионата России.

«Мы очень слабо провели первый тайм. Во второй половине встречи действовали лучше, у нас было преимущество. Были голевые моменты, но команда отреагировала на результат слишком поздно. Тем не менее, с «Уралом» встретимся еще раз в полуфинале Кубка России. У соперника сильная команды, которая всегда борется. Не даром они дошли до полуфинала Кубка. Возвращаясь к сегодняшнему матчу, для нас он стал упущенной возможностью поправить дела в турнирной таблице. «Урал» является непростым соперником, но сегодня нам следовало побеждать», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Матч

Урал - Рубин - 1:0 (1:0)

Голы

Ильин 11 (1:0).

Состав

Урал: Заболотный, Динга, Новиков, Данцев, Бикфалви, Емельянов, Димитров (Серченков, 87), Кулаков, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90)

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Набиуллин (Ткачук, 67), Бурлак, Мвила, Цакташ, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников

Предупреждения:

Бикфалви, 69; Коробов, 83 - Жонатас, 80

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

18 марта 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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