Александр Тарханов: К полуфиналу Кубка России будем готовиться на Кипре

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Рубином» (1:0) в 20-м туре чемпионата России ответил на вопросы журналистов.

- Если в целом говорить про игру, то я думаю, что болельщикам она понравилась. И скорости высокие, и борьбы много. Качественный футбол показали обе команды сегодня.

- Как оцените игру Манучаряна сегодня?

- Он техничный футболист, все это знают. Конечно, сейчас ему не хватает физической подготовки. В первом тайме он мог несколько раз убежать от защитников, но сделать этого не смог. А так, он хороший футболист.

- Что-то измените в подготовке перед кубковым матчем?

- Конечно. Вообще, мы приняли решение готовиться за границей. Сейчас у ребят два дня отдыха, 21 числа мы отправляемся на Кипр, потому что в Екатеринбурге сейчас готовиться негде.

- Во втором тайме специально отдали инициативу?

- Нет. Наоборот, я давал указания больше владеть мячом, «Рубин» не любит, когда против них так играют. К сожалению, не получилось. Иногда даже просто выносили мяч, хотя я по ходу игры говорил, что так делать нельзя.