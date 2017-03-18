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Александр Тарханов: К полуфиналу Кубка России будем готовиться на Кипре

Данил Паливода
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Рубином» (1:0) в 20-м туре чемпионата России ответил на вопросы журналистов.

-  Если в целом говорить про игру, то я думаю, что болельщикам она понравилась. И скорости высокие, и борьбы много. Качественный футбол показали обе команды сегодня.

- Как оцените игру Манучаряна сегодня?

- Он техничный футболист, все это знают. Конечно, сейчас ему не хватает физической подготовки. В первом тайме он мог несколько раз убежать от защитников, но сделать этого не смог. А так, он хороший футболист.

- Что-то измените в подготовке перед кубковым матчем?

- Конечно. Вообще, мы приняли решение готовиться за границей. Сейчас у ребят два дня отдыха, 21 числа мы отправляемся на Кипр, потому что в Екатеринбурге сейчас готовиться негде.

- Во втором тайме специально отдали инициативу? 

- Нет. Наоборот, я давал указания больше владеть мячом, «Рубин» не любит, когда против них так играют. К сожалению, не получилось. Иногда даже просто выносили мяч, хотя я по ходу игры говорил, что так делать нельзя.

Матч

Урал - Рубин - 1:0 (1:0)

Голы

Ильин 11 (1:0).

Состав

Урал: Заболотный, Динга, Новиков, Данцев, Бикфалви, Емельянов, Димитров (Серченков, 87), Кулаков, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90)

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Набиуллин (Ткачук, 67), Бурлак, Мвила, Цакташ, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников

Предупреждения:

Бикфалви, 69; Коробов, 83 - Жонатас, 80

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

18 марта 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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