Александр Тарханов: К полуфиналу Кубка России будем готовиться на Кипре
Главный тренер «Урала» Александр
Тарханов после победы над «Рубином» (1:0) в 20-м туре чемпионата России ответил
на вопросы журналистов.
- Если в целом говорить про игру, то я думаю, что болельщикам она понравилась. И скорости высокие, и борьбы много. Качественный футбол показали обе команды сегодня.
- Как оцените игру Манучаряна сегодня?
- Он техничный футболист, все это знают. Конечно, сейчас ему не хватает физической подготовки. В первом тайме он мог несколько раз убежать от защитников, но сделать этого не смог. А так, он хороший футболист.
- Что-то измените в подготовке перед кубковым матчем?
- Конечно. Вообще, мы приняли решение готовиться за границей. Сейчас у ребят два дня отдыха, 21 числа мы отправляемся на Кипр, потому что в Екатеринбурге сейчас готовиться негде.
- Во втором тайме специально отдали инициативу?
- Нет. Наоборот, я давал указания больше владеть мячом, «Рубин» не любит, когда против них так играют. К сожалению, не получилось. Иногда даже просто выносили мяч, хотя я по ходу игры говорил, что так делать нельзя.
Матч
Голы
Ильин 11 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Динга, Новиков, Данцев, Бикфалви, Емельянов, Димитров (Серченков, 87), Кулаков, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90)
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Набиуллин (Ткачук, 67), Бурлак, Мвила, Цакташ, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников
Предупреждения:
Бикфалви, 69; Коробов, 83 - Жонатас, 80
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
18 марта 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция