«Эйбар» и «Эспаньол» сыграли вничью
Матч 28-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Эспаньолом»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На 20-й минуте хозяев вывел вперед Кике. Сравнял результат
бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо.
«Эйбар» набрал 41 очко и занимает восьмое место в чемпионате
Испании. У «Эспаньола» 40 очков и девятое место.
Чемпионат Испании. Примера
28-й тур
Матч
Голы
Гарсия К. 20 (1:0). Хурадо 50 (1:1).
Состав
Эйбар: Родригес, Арбилья, Лежён, Рамис, Энрих, Педро Леон, Гарсия Д., Эскаланте, Инуи (Бебе, 81), Капа, Гарсия К. (Пенья, 75)
Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Дуарте О., Рейес Д., Лопес Д., Лопес Х., Хурадо, Перес (Рока, 66), Диоп (Санчес, 53), Кайседо (Васкес, 82), Морено
Предупреждения:
Эскаланте, 7; Гальвес, 70 - Диоп, 28; Рейес Д., 61; Кайседо, 81; Кариколь, 89
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
18 марта 15:00, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция