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«Эйбар» и «Эспаньол» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Эспаньолом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 20-й минуте хозяев вывел вперед Кике. Сравнял результат бывший полузащитник «Спартака» Хосе Мануэль Хурадо.

«Эйбар» набрал 41 очко и занимает восьмое место в чемпионате Испании. У «Эспаньола» 40 очков и девятое место.

Чемпионат Испании. Примера

28-й тур 

Матч

Эйбар - Эспаньол - 1:1 (1:0)

Голы

Гарсия К. 20 (1:0). Хурадо 50 (1:1).

Состав

Эйбар: Родригес, Арбилья, Лежён, Рамис, Энрих, Педро Леон, Гарсия Д., Эскаланте, Инуи (Бебе, 81), Капа, Гарсия К. (Пенья, 75)

Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Дуарте О., Рейес Д., Лопес Д., Лопес Х., Хурадо, Перес (Рока, 66), Диоп (Санчес, 53), Кайседо (Васкес, 82), Морено

Предупреждения:

Эскаланте, 7; Гальвес, 70 - Диоп, 28; Рейес Д., 61; Кайседо, 81; Кариколь, 89

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

18 марта 15:00, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

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