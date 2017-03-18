Дубль Доусона принес «Вест Бромвичу» победу над «Арсеналом»
«Вест Бромвич Альбион» дома обыграл «Арсенал» (3:1) в 29-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличились Крэйг Доусон (12-я и 75-я минуты) и Хал Робсон-Кану (55-я), у гостей - Алексис Санчес (15-я).
Лондонский клуб с 50 очками занимает на данный момент пятое место, его сегодняшний соперник с 43 баллами остался на восьмой строчке.
В следующем туре «Арсенал» 2 апреля примет «Манчестер Сити», а «Вест Бромвич» днем ранее сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».
Матч
Вест Бромвич - Арсенал - 3:1 (1:1)
Голы
Доусон 13 (1:0). Санчес 15 (1:1). Робсон-Кану 56 (2:1). Доусон 75 (3:1).
Состав
Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г., Ньом, Брант (Якоб, 72), Шадли (Филд, 90), Маклин, Ливермор, Флетчер, Рондон (Робсон-Кану, 54)
Арсенал: Чех (Оспина, 38), Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт (Жиру, 65), Санчес (Айвоби, 78), Уэлбек
Предупреждения:
Маклин, 42 - нет
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
18 марта 15:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция