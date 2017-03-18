Дубль Доусона принес «Вест Бромвичу» победу над «Арсеналом»

«Вест Бромвич Альбион» дома обыграл «Арсенал» (3:1) в 29-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличились Крэйг Доусон (12-я и 75-я минуты) и Хал Робсон-Кану (55-я), у гостей - Алексис Санчес (15-я).

Лондонский клуб с 50 очками занимает на данный момент пятое место, его сегодняшний соперник с 43 баллами остался на восьмой строчке.

В следующем туре «Арсенал» 2 апреля примет «Манчестер Сити», а «Вест Бромвич» днем ранее сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».