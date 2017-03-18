Хавьер Грасия: Сегодня все наши футболисты могли сыграть лучше

Главный тренер «Рубина» после поражения от «Урала» был разочарован действиями своих подопечных.





- Мы знали, что матч будем тяжёлым, тем более, что «Урал» находится на эмоциональном подъеме. В первом тайме мы дали сопернику слишком много пространства. В таких матчах на первый план выходят бойцовские качества, нужно играть до конца каждый эпизод. Знали, что «Урал» умеет хорошо играть флангами, в итоге именно после фланговой подачи мы пропустили. Во втором тайме мы играли лучше, больше владели мячом. Но к сожалению мы не смогли реализовать свои моменты и набрать очки сегодня.





- Чего не хватает «Рубину»? И соперник был не самый сильный, и поле в нормальном состоянии...- Про соперника не соглашусь. «Урал» показывает хорошую игру, и то, что они нас обыграли, это доказывает. Поле кажется хорошим только со стороны, на самом деле оно тяжёлое. Но это не самое важное. Сегодня мы играли лучше, чем в предыдущих матчах. Не удалось забить, реализовать свои моменты. Мы выпустили несколько человек, которые раньше не играли. Кое-что сегодня было лучше, мы достаточно хорошо создавали моменты. Но действия в обороне оставляют желать лучшего.





- Как оцените игру Ахметова?

- Скажу так: сегодня все наши футболисты могли сыграть лучше.