Женская сборная России победила Южную Корею на чемпионате мира по керлингу
В Пекине (Китай) начался чемпионат мира по керлингу среди
женщин. В своем стартовом матче на турнире победу одержала сборная России.
Россиянки победили команду Южной Кореи со счетом 9:6. Счет по
эндам - 0:1, 2:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:1, 0:1, 2:0, 0:2, 2:0.
Завтра сборная России проведет два матча – со сборными Канады и Шотландии.
Керлинг. Чемпионат мира. Пекин (Китай)
Женщины
2-й тур
Россия – Южная Корея – 9:6 (0:1, 2:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:1, 0:1, 2:0, 0:2, 2:0)
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