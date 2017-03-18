Ари забил седьмой мяч в седьмом матче против «Спартака»
Нападающий «Локомотива» Ари открыл счет в проходящем в эти минуты домашнем матче 20-го тура РФПЛ против «Спартака».
Бразилец головой поразил ворота красно-белых на 41-й минуте, откликнувшись на навес Владислава Игнатьева.
Отметим, что это седьмой гол Ари в его седьмом матче против «Спартака», цвета которого он ранее защищал. В этих встречах форвард также записал в свой актив три голевые передачи.
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция