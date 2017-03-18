Россиянка Загитова выиграла ЧМ по фигурному катанию среди юниоров
На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Тайване состоялись
соревнования одиночниц. Победу одержала россиянка Алина Загитова.
В тройку лучших также попали японки Марин Хонда и Каори Сакамото. Российские фигуристки Станислава Константинова и
Полина Цурская заняли, соответственно, шестое и десятое место.
Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров
Тайвань
Юниорки
Итоговый результат
1. Алина Загитова (Россия) 208,60
2. Марин Хонда (Япония) 201,61
3. Каори Сакамото (Япония) 195,54…
6. Станислава Константинова (Россия) 162,84…
10. Полина Цурская (Россия) 155,91
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