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«Локомотив» нанес «Динамо-ЛО» восьмое поражение подряд в Суперлиге

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Волейболисты новосибирского «Локомотива» в матче 24-го тура мужской Суперлиги дома одержали победу над «Динамо-ЛО» в трех партиях.

Счет встречи по сетам - 25:15, 25:18, 25:23. В матче первого круга, который прошел в Санкт-Петербурге, железнодорожники обыграли динамовцев также со счетом 3:0.

Подопечные Пламена Константинова набрали 51 очко и остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Клуб из Ленинградской области занимает 11-ю позицию, имея в активе 19 очков. Для подопечных Олега Согрина это восьмое поражение подряд. 

В 25-м туре, который будет предпоследним в Суперлиге, «Локомотив» встретится с новокуйбышевской «Новой», а «Динамо-ЛО» сыграет на выезде с московскими одноклубниками. Матчи состоятся 25 марта.

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