Шипулин выиграл гонку преследования в Холменколлене

На этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) состоялась гонка преследования. Ее победителем стал россиянин Антон Шипулин.

На последнем огневом рубеже Шипулин отстрелял без промахов, а Йоханнес Бе и Мартен Фуркад промахнулись по разу. В итоге россиянин пришел к финишу первым. Вторым стал Фуркад, третьим - Бе. Напомним, что в спринте Антон занял третье место. Еще один россиянин Евгений Гараничев в гонке преследования стал девятым. Для Шипулина это десятая победа на этапах Кубка мира.

Кубок мира по биатлону. Холменколлен (Норвегия)

Мужчины. Гонка преследования

12,5 км

1. Антон Шипулин (Россия) 32.11,9 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) + 5,7 (2)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) +21,6 (2)

4. Фредерик Линдстрем (Швеция) + 44,7 (0)

5. Лукас Хофер (Италия) + 55,5 (2)

6. Юлиан Эберхард (Австрия) + 55,6 (3)

7. Симон Эдер (Австрия) + 56,1 (3)

8. Ондрей Моравец (Чехия) + 57,3 (2)

9. Евгений Гараничев (Россия) + 1.03,7 (3)

10. Андрей Расторгуев (Латвия) + 1.19,9 (3)...

19. Алексей Волков (Россия) + 2.19,8 (1)...

24. Антон Бабиков (Россия) + 2.32,4 (3)...

36. Александр Логинов (Россия) +3.07,4 (5)...

51. Матвей Елисеев (Россия) + 4.53,4 (6)