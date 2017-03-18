«СКА-Нева» сравняла счет в серии с «Рубином» в плей-офф ВХЛ
«СКА-Нева» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ одержала победу над тюменским «Рубином» со счетом 3:1.
Игра проходила в Тюмени. В составе армейцев по шайбе забросили Денис Кондратьев, Михаил Мальцев и Андрей Рычагов. Единственный гол у хозяев забил Виталий Каменев за семь минут до конца третьего периода.
Счет в серии стал равным - 2-2. В первом матче победу одержал фарм-клуб СКА (3:1), а следующие встречи выиграли хоккеисты «Рубина» (2:0, 4:1).
Напомним, пятый матч серии состоится в Санкт-Петербурге 21 марта. Шестая игра пройдет в Тюмени 23 марта. Если потребуется седьмая встреча - команды ее проведут в Петербурге 25 марта.
Матч
Рубин - СКА-Нева - 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Голы:
Кондратьев (Гребенников), 23:22 (0:1). Мальцев М. (Ларичев), 37:03 (0:2). Рычагов (Чуркин), 39:27 (0:3). Каменев (Кузнецов, Варфоломеев), 52:57 (1:3 - бол.).
Место и дата
18 марта 15:00, ОАО Дворец спорта, Онлайн-трансляция