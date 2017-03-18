«СКА-Нева» сравняла счет в серии с «Рубином» в плей-офф ВХЛ

«СКА-Нева» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ одержала победу над тюменским «Рубином» со счетом 3:1.

Игра проходила в Тюмени. В составе армейцев по шайбе забросили Денис Кондратьев, Михаил Мальцев и Андрей Рычагов. Единственный гол у хозяев забил Виталий Каменев за семь минут до конца третьего периода.

Счет в серии стал равным - 2-2. В первом матче победу одержал фарм-клуб СКА (3:1), а следующие встречи выиграли хоккеисты «Рубина» (2:0, 4:1).

Напомним, пятый матч серии состоится в Санкт-Петербурге 21 марта. Шестая игра пройдет в Тюмени 23 марта. Если потребуется седьмая встреча - команды ее проведут в Петербурге 25 марта.