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Промес сравнял счет в матче с «Локомотивом»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сравнял счет в проходящем в эти минуты гостевом матче 20-го тура РФПЛ против «Локомотива».

На 52-й минуте голландец завершил атаку своей команды, забив седьмой мяч в первенстве. 

Матч

Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)

Голы

Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).

Состав

Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари

Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш

Предупреждения:

Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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