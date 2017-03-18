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Немец Френцель победил на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Шонахе (Германия) стартовал финальный этап Кубка мира по лыжному двоеборью. Победу одержал немецкий спортсмен Эрик Френцель.

Второе место занял австриец Вильгельм Денифль. На третье месте еще один представитель Германии Йоханнес Рыдзек.

Лыжное двоеборье. Кубок мира

Шонах (Германия)

К-95 + 10 км

1 (7-е место после прыжка). Эрик Френцель (Германия) 28.14,0

2 (2). Вильгельм Денифль (Австрия) 3,4.

3 (9). Йоханнес Рыдзек (Германия) + 7,1.

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