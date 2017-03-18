Умер Сергей Гимаев
Сергей ГимаевИсточник: «Советский спорт»
Скончался известный хоккейный эксперт, заслуженный тренер России
Сергей Гимаев. Ему было 62 года.
Стало известно, что Сергей Гимаев умер
сегодня в Туле. В качестве игрока он выступал за СКА, ЦСКА и сборную СССР.
Сергей Гимаев - многократный чемпион
СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), обладатель Кубка европейских чемпионов.
С 1986 года работал
тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой
1978 года рождения, помогая Владимиру
Шадрину, стал чемпионом Европы.
С 2000-х годов Гимаев
работал комментатором и хоккейным экспертом.
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