Умер Сергей Гимаев

Скончался известный хоккейный эксперт, заслуженный тренер России Сергей Гимаев. Ему было 62 года.

Стало известно, что Сергей Гимаев умер сегодня в Туле. В качестве игрока он выступал за СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), обладатель Кубка европейских чемпионов.

С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.

С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом.