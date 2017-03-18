Сергей Гимаев скончался во время матча ветеранов

Стали известны обстоятельства смерти хоккейного эксперта, заслуженного тренера России Сергей Гимаева.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на олимпийского чемпион 1988 года Илью Бякина, Гимаев скончался во время матча ветеранов. Ранее стало известно, что это произошло в Туле.

В качестве игрока он выступал за куйбышевский и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских чемпионов.

С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.

С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом.