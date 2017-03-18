Сергей Гимаев скончался во время матча ветеранов
Стали известны обстоятельства смерти хоккейного эксперта,
заслуженного тренера России Сергей Гимаева.
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на олимпийского чемпион 1988 года Илью Бякина, Гимаев скончался
во время матча ветеранов. Ранее стало известно, что это произошло в Туле.
В качестве игрока он выступал за куйбышевский
и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978—1985),
обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный
обладатель Кубка европейских чемпионов.
С 1986 года работал
тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой
1978 года рождения, помогая Владимиру
Шадрину, стал чемпионом Европы.
С 2000-х годов Гимаев
работал комментатором и хоккейным экспертом.
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