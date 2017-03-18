Антон Шипулин: Когда Бе и Фуркад промахнулись, я понял, что выиграю

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия). Напомним, что он занял первое место.

«Гонка была очень сложная, но очень эмоциональная. Для меня важнее всего было справиться со стрельбой на огневых рубежах. Был неприятный ветер на «лежке», но я делал поправку. На последней «стойке» я стрельнул «в ноль», хотя меня очень сильно шатало, потому что очень сильно устал. Но когда я увидел, что соперники по разу промахнулись, я понял, что победа будет за нами», - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Напомним также, что второе место занял француз Мартен Фуркад, третьим стал норвежец Йоханнес Бе.