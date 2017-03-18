Массимо Каррера: Обе команды играли на победу

- Я увидел то, что ожидал. Обе команды играли на победу. Мы сыграли так, как позволил соперник. В первом тайме пытались разыгрывать комбинации, но слишком медленно катали мяч. Нужно было это делать быстрее, - сказал Каррера.

Напомним, что «Локомотив» дома разошелся миром со «Спартаком» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.

Счет в конце первого тайма открыл нападающий железнодорожников Ари. Бывший игрок красно-белых головой замкнул навес Владислава Игнатьева.

В дебюте второй половины Квинси Промес принял скидку в исполнении Зе Луиша и поразил ворота Маринато Гилерме.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

