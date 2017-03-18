Илья Геркус: Результат матча «Локомотив» - «Спартак» не понравился
Президент московского «Локомотива» поделился мнением об игре 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1).
- Результат не понравился. Игра отличная, - резюмировал функционер.
Напомним, что «Локомотив» дома разошелся миром со «Спартаком» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.
Счет в конце первого тайма открыл нападающий железнодорожников Ари. Бывший игрок красно-белых головой замкнул навес Владислава Игнатьева.
В дебюте второй половины Квинси Промес принял скидку в исполнении Зе Луиша и поразил ворота Маринато Гилерме.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
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