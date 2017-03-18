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Илья Геркус: Результат матча «Локомотив» - «Спартак» не понравился

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент московского «Локомотива» поделился мнением об игре 20-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:1).

- Результат не понравился. Игра отличная, - резюмировал функционер. 

Напомним, что «Локомотив» дома разошелся миром со «Спартаком» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.

Счет в конце первого тайма открыл нападающий железнодорожников Ари. Бывший игрок красно-белых головой замкнул навес Владислава Игнатьева.

В дебюте второй половины Квинси Промес принял скидку в исполнении Зе Луиша и поразил ворота Маринато Гилерме.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

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