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«Локомотив» обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Локомотив» дома взял верх над ЦСКА (3:1) в шестом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ в Западной конференции.

У хозяев льда отличились Павел Красковский, Макс Тальбо и Андрей Локтионов, у гостей - Стефан да Коста.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Таким образом, ярославцы выиграли серию со счетом 4-2 и вышли в финал конференции, где встретятся со СКА. Первая игра пройдет в Петербурге 23 марта.

Матч

Локомотив - ЦСКА - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Красковский (Коледов, Коршков), 7:07 (1:0). Тальбо (Накладал, Крунвалль), 32:25 (2:0 - бол.). Локтионов (Накладал, Крунвалль), 41:01 (3:0 - бол.). да Коста (Муршак), 57:52 (3:1 - бол.).

Место и дата

18 марта 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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