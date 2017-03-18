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Бьорген выиграла гонку на 10 км в Квебеке, Белорукова – 20-я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Квебеке (Канада) проходит заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. В соревнованиях на 10 километров у женщин классическим стилем победу одержала норвежка Марит Бьорген.

Второй стала еще одна норвежка Хайди Венг. На третьем представительница Финляндии Криста Пармакоски. Лучшая из россиянок Юлия Белорукова заняла 20-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира

Квебек (Канада)

Женщины. 10 км

Классический стиль

1. Марит Бьорген (Норвегия) 24.23,6

2. Хайди Венг Норвегия) + 0,6

3. Криста Пармакоски (Финляндия) + 2,9…

20. Юлия Белорукова (Россия)+ 50,7

21. Анастасия Седова (Россия) + 53,6…

24. Юлия Чекалева (Россия) + 1.03,8

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