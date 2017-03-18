Бьорген выиграла гонку на 10 км в Квебеке, Белорукова – 20-я
В Квебеке (Канада) проходит
заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. В соревнованиях на 10
километров у женщин классическим стилем победу одержала норвежка Марит Бьорген.
Второй стала еще одна норвежка
Хайди Венг. На третьем представительница Финляндии Криста Пармакоски. Лучшая из
россиянок Юлия Белорукова заняла 20-е место.
Лыжные гонки. Кубок мира
Квебек (Канада)
Женщины. 10 км
Классический стиль
1. Марит Бьорген (Норвегия) 24.23,6
2. Хайди Венг Норвегия) + 0,6
3. Криста Пармакоски (Финляндия) + 2,9…
20. Юлия Белорукова (Россия)+ 50,7
21. Анастасия Седова (Россия) + 53,6…
24. Юлия Чекалева (Россия) +
1.03,8
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