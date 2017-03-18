Юрий Семин: Игнатьев в защите? Мне не понравилось, как играл Янбаев
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин - о ничьей со «Спартаком».
- Самое важное то, что игроки обеих команд отблагодарили болельщиков, которые заполнили стадион. Матч удался. Было большое напряжение, много голевых моментов. Мы могли как проиграть, так и выиграть. Плюс неожиданная травма Чорлуки - нужно было делать перестановки. Планы были немного другие, но игра все поменяла.
- Что изменилось с выходом
Майкона?
- Он должен был создать остроту в зоне Ещенко. У нас получилось несколько скоростных атак.
- Почему на позиции Янбаева
вышел Игнатьев?
- Вам понравилось, как Янбаев играл с «Краснодаром»? Мне нет. Тоже самое и с Пейчиновичем.
- Не сильно рисковали,
выпуская Тарасова?
- Конечно, рисковали. Но он здорово играет в воздухе. Плюс лимит в этом матче был для нас проблемой.