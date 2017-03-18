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ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Гимаева

Источник:  ФХРКомментарии

Федерация хоккея России выразила соболезнования родным и близким заслуженного тренера России, известного хоккейного эксперта Сергея Гимаева. Ранее стало известно, что Гимаев скончался в Туле во время матча ветеранов.

«Сегодня вечером в Туле умер защитник ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР, заслуженный тренер России, популярный хоккейный ведущий телеканала «Матч ТВ» Сергей Гимаев. Во время матча ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание.

Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни», - говорится в сообщении на официальном сайте ФХР.

В качестве игрока он выступал за куйбышевский и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев -  многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979),  многократный обладатель Кубка европейских чемпионов.

С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.

С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом.


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