ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Сергея Гимаева
Федерация хоккея России выразила
соболезнования родным и близким заслуженного тренера России, известного
хоккейного эксперта Сергея Гимаева. Ранее стало известно, что Гимаев скончался
в Туле во время матча ветеранов.
«Сегодня вечером в
Туле умер защитник ЦСКА, восьмикратный чемпион СССР, заслуженный тренер России,
популярный хоккейный ведущий телеканала «Матч ТВ» Сергей Гимаев. Во время матча
ветеранов он почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание.
Целое поколение
молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея
Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования
родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его
знаний, мнения и правильного отношения к жизни», - говорится в сообщении на
официальном сайте ФХР.
В качестве игрока он выступал за куйбышевский
и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978—1985),
обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный
обладатель Кубка европейских чемпионов.
С 1986 года работал
тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой
1978 года рождения, помогая Владимиру
Шадрину, стал чемпионом Европы.
С 2000-х годов Гимаев
работал комментатором и хоккейным экспертом.