«Челси» вырвал победу у «Сток Сити» и оторвался от конкурентов на тринадцать очков

«Сток Сити» дома уступил «Челси» (1:2) в 29-м туре чемпионата Англии.



У хозяев поля отличился Джонатан Уолтерс (38-я минута - с пенальти), у гостей - Виллиан (13-я) и Гари Кэйхилл (87-я).

Лондонский клуб с 69 очками упрочил лидерство в таблице АПЛ, на данный момент на 13 баллов опережая «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». «Гончары» с 36 очками - на девятой строчке.

В следующем туре «Челси» 1 апреля примет «Кристал Пэлас», а «Сток Сити» в тот же день сыграют на выезде с «Лестером».