«Челси» вырвал победу у «Сток Сити» и оторвался от конкурентов на тринадцать очков
«Сток Сити» дома уступил «Челси» (1:2) в 29-м туре чемпионата Англии.
У хозяев поля отличился Джонатан Уолтерс (38-я минута - с пенальти), у гостей - Виллиан (13-я) и Гари Кэйхилл (87-я).
Лондонский клуб с 69 очками упрочил лидерство в таблице АПЛ, на данный момент на 13 баллов опережая «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». «Гончары» с 36 очками - на девятой строчке.
В следующем туре «Челси» 1 апреля примет «Кристал Пэлас», а «Сток Сити» в тот же день сыграют на выезде с «Лестером».
Матч
Голы
Виллиан 14 (0:1). Уолтерс 38 (1:1). Кэйхилл 87 (1:2).
Состав
Сток Сити: Грант, Кэмерон, Питерс, Бардсли, Шоукросс, Мартинс Инди, Собхи (Крауч, 90), Аллен, Арнаутович, Берахино (Диуф, 61), Уолтерс
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Матич (Лофтус-Чик, 82), Виллиан (Зума, 88), Мозес (Фабрегас, 70), Канте, Коста, Педро
Предупреждения:
Аллен, 15; Бардсли, 40; Питерс, 65; Мартинс Инди, 65; Кэмерон, 90 - Коста, 17; Фабрегас, 90
Удаления:
Бардсли, 90 - нет
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
18 марта 18:00, Британия, Онлайн-трансляция