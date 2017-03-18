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«Челси» вырвал победу у «Сток Сити» и оторвался от конкурентов на тринадцать очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сток Сити» дома уступил «Челси» (1:2) в 29-м туре чемпионата Англии.

У хозяев поля отличился Джонатан Уолтерс (38-я минута - с пенальти), у гостей - Виллиан (13-я) и Гари Кэйхилл (87-я).

Лондонский клуб с 69 очками упрочил лидерство в таблице АПЛ, на данный момент на 13 баллов опережая «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».  «Гончары» с 36 очками - на девятой строчке.

В следующем туре «Челси» 1 апреля примет «Кристал Пэлас», а «Сток Сити» в тот же день сыграют на выезде с «Лестером».

Матч

Сток Сити - Челси - 1:2 (1:1)

Голы

Виллиан 14 (0:1). Уолтерс 38 (1:1). Кэйхилл 87 (1:2).

Состав

Сток Сити: Грант, Кэмерон, Питерс, Бардсли, Шоукросс, Мартинс Инди, Собхи (Крауч, 90), Аллен, Арнаутович, Берахино (Диуф, 61), Уолтерс

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Матич (Лофтус-Чик, 82), Виллиан (Зума, 88), Мозес (Фабрегас, 70), Канте, Коста, Педро

Предупреждения:

Аллен, 15; Бардсли, 40; Питерс, 65; Мартинс Инди, 65; Кэмерон, 90 - Коста, 17; Фабрегас, 90

Удаления:

Бардсли, 90 - нет

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

18 марта 18:00, Британия, Онлайн-трансляция

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