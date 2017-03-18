«Реал» обыграл «Атлетик» и на пять очков оторвался от «Барселоны»

«Атлетик» дома уступил «Реалу» (1:2) в 28-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличился Ариц Адурис (65-я минута), у гостей - Карим Бензема (25-я) и Карлос Касемиро (68-я).

Мадридский клуб набрал 65 очков и теперь на пять баллов опережает идущую второй «Барселону». У команды из Бильбао 44 очка и седьмая строчка.

В следующем туре «Реал» 2 апреля примет «Алавес», а «Атлетик» днем ранее сыграет ны выезде с «Осасуной».