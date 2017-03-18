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«Реал» обыграл «Атлетик» и на пять очков оторвался от «Барселоны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Атлетик» дома уступил «Реалу» (1:2) в 28-м туре чемпионата Испании.

У хозяев поля отличился Ариц Адурис (65-я минута), у гостей - Карим Бензема (25-я) и Карлос Касемиро (68-я).

Мадридский клуб набрал 65 очков и теперь на пять баллов опережает идущую второй «Барселону». У команды из Бильбао 44 очка и седьмая строчка.

В следующем туре «Реал» 2 апреля примет «Алавес», а «Атлетик» днем ранее сыграет ны выезде с «Осасуной».

Матч

Атлетик - Реал - 1:2 (0:1)

Голы

Бензема 25 (0:1). Адурис 65 (1:1). Каземиро 68 (1:2).

Состав

Атлетик: Арризабалага, Лапорт, Лекуе (Муньяин, 60), Альварес, Балензиага, Гарсия (Сусаета, 86), Беньят (Рико, 80), де Маркос, Итурраспе, Адурис, Уильямс

Реал: Навас, Начо, Рамос, Марсело, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Бэйл, Модрич (Васкес, 62), Роналду (Иско, 79), Бензема (Мората, 85)

Предупреждения:

Адурис, 28 - Карвахаль, 28; Каземиро, 31; Кроос, 70; Навас, 90

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

18 марта 18:15, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

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