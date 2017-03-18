«РБ Лейпциг» на выезде уступил «Вердеру»
Матч 25-го тура чемпионата
Германии между «Вердером» и «РБ Лейпциг» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 3:0 в пользу «Вердера».
В составе победителей отличились
Златко Юнузович, Флориан Гриллич и Флориан Кайнц. «РБ Лейпциг» с 49 очками остается на втором
месте в бундеслиге. Идущая третьей дортмундская «Боруссия» отстает от него на
три очка. У «Вердера» 29 очков и 14-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
25-й тур
Матч
Вердер - РБ Лейпциг - 3:0 (1:0)
Голы
Юнузович 35 (1:0). Гриллич 59 (2:0). Кайнц 90 (3:0).
Состав
Вердер: Видвальд, Сане, Бауэр, Велькович, Селасси, Мойсандер, Гриллич (Кайнц, 88), Бартельс, Делэйни (Эггештайн М., 83), Юнузович, Писарро (Йоханссон, 73)
РБ Лейпциг: Гулаши, Шмитц (Бурк, 81), Комппер (Сельке, 56), Юпамекано, Халстенберг, Орбан, Демме, Ильзанкер, Форсберг, Забитцер, Вернер
Предупреждения:
Юнузович, 50; Бауэр, 85 - Орбан, 58
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
18 марта 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция