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«РБ Лейпциг» на выезде уступил «Вердеру»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и «РБ Лейпциг» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Вердера».

В составе победителей отличились Златко Юнузович, Флориан Гриллич и Флориан Кайнц. «РБ Лейпциг» с 49 очками остается на втором месте в бундеслиге. Идущая третьей дортмундская «Боруссия» отстает от него на три очка. У «Вердера» 29 очков и 14-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

25-й тур

Матч

Вердер - РБ Лейпциг - 3:0 (1:0)

Голы

Юнузович 35 (1:0). Гриллич 59 (2:0). Кайнц 90 (3:0).

Состав

Вердер: Видвальд, Сане, Бауэр, Велькович, Селасси, Мойсандер, Гриллич (Кайнц, 88), Бартельс, Делэйни (Эггештайн М., 83), Юнузович, Писарро (Йоханссон, 73)

РБ Лейпциг: Гулаши, Шмитц (Бурк, 81), Комппер (Сельке, 56), Юпамекано, Халстенберг, Орбан, Демме, Ильзанкер, Форсберг, Забитцер, Вернер

Предупреждения:

Юнузович, 50; Бауэр, 85 - Орбан, 58

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

18 марта 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция

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