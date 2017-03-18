Александр Голиков: Причиной смерти Гимаева стал оторвавшийся тромб
Серебряный призер
Олимпиады 1980 года, двукратный чемпион мира Александр Голиков рассказал о
причинах смерти Сергей Гимаева. Напомним, что известный комментатор, хоккейный
эксперт, заслуженный тренер России скончался на 63-м году жизни во время матча
ветеранов в Туле.
«Где-то в первом периоде он почувствовал себя плохо, пошел в медпункт, ему там сделали укол. Вроде бы с ним было все нормально, но потом это произошло. Врачи сказали, что это тромб оторвался. Его повезут в Москву после врачебного вскрытия», - цитирует Голикова ТАСС.
В качестве игрока он выступал за куйбышевский и петербургский СКА,
ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион
СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских
чемпионов.
С 1986 года работал
тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой
1978 года рождения, помогая Владимиру
Шадрину, стал чемпионом Европы.
С 2000-х годов Гимаев
работал комментатором и хоккейным экспертом.