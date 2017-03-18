Александр Голиков: Причиной смерти Гимаева стал оторвавшийся тромб

Серебряный призер Олимпиады 1980 года, двукратный чемпион мира Александр Голиков рассказал о причинах смерти Сергей Гимаева. Напомним, что известный комментатор, хоккейный эксперт, заслуженный тренер России скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.



«Где-то в первом периоде он почувствовал себя плохо, пошел в медпункт, ему там сделали укол. Вроде бы с ним было все нормально, но потом это произошло. Врачи сказали, что это тромб оторвался. Его повезут в Москву после врачебного вскрытия», - цитирует Голикова ТАСС.

В качестве игрока он выступал за куйбышевский и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских чемпионов.

С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.

С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом.



