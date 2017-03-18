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Виталий Мутко: Гимаев делал очень много для развития хоккея и его популяризации

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России и комментатора Сергея Гимаева.

Гимаев скончался сегодня на 63-м году жизни. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

«Могу выразить соболезнования, всегда, когда уходят спортсмены, большие люди - это очень грустно и вызывает горечь, - цитирует Мутко ТАСС. - Выражаю соболезнования родным и близким, его поклонникам. Человек делал очень много для развития хоккея и его популяризации, это большая потеря для всех нас. Гимаев делал все для поддержки хоккея в регионах и шел в правильном направлении».

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