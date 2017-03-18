Владислав Третьяк: Гимаев всю жизнь посвятил хоккею
Президент Федерации хоккея России
(ФХР) Владислав Третьяк выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Гимаева.
«Он всю свою жизнь посвятил служению нашему виду спорта - хоккею. Надежный был защитник, профессионал своего дела, прошел большую школу в хоккее. Очень много сделал для воспитания молодого поколения. Человек профессионал везде и везде заслужил уважение.
Очень большой удар сегодня произошел, он являлся одним из больших специалистов. Очень жалко, что в таком раннем возрасте люди уходят. Хотел бы обратиться, чтобы ветераны проходили диспансеризацию и следили за своим здоровьем, прежде чем выходить на лед», - цитирует Третьяка ТАСС
В качестве игрока он выступал за куйбышевский и петербургский СКА,
ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион
СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских
чемпионов.
С 1986 года работал
тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой
1978 года рождения, помогая Владимиру
Шадрину, стал чемпионом Европы.
С 2000-х годов Гимаев
работал комментатором и хоккейным экспертом.