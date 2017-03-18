Александр Медведев: Гимаев никогда не старался под кого-то подлаживаться в своей работе

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился воспоминаниями о Сергее Гимаеве, который 18 марта умер в Туле.

– Мне посчастливилось быть знакомым с Сергеем Наильевичем долгое время – еще до создания КХЛ. Посчастливилось быть с ним на льду, где он полностью отдавался игре и стремился к победе. Особенно трагично, что Гимаев никогда ни на что не жаловался. Это абсолютно шокирующее известие – тем более во время матча в Туле.

Самое главное – он действительно никогда не старался, хотя мог, подлаживаться под кого-то, угадывать чьи-то мнения, пожелания в своей работе, которая очень чувствительна. Комментатор – он же на виду, чтобы ни комментировал: матчи регулярки, лидеров или аутсайдеров, не говоря уже о плей-офф и сборной. Он профессионал до мозга костей не только как игрок, но и как человек, понимавший глубоко хоккей, динамику его развития. Он эрудит, следил за всеми современными веяниями в хоккее, в отличие от многих, которые предпочитают почивать на лаврах. Честь ему и хвала. Сергей Наильевич – тоже легенда, чемпион мира, Олимпийских игр. Гимаев оказался очень восприимчивым ко всему хорошему и был крайне непримирим ко всему фальшивому и пошлому.

Я испытываю очень тяжелые чувства. Мы с ним недавно играли в Уфе, в выставочных матчах с «Филадельфией», где он очень хорошо выступал, вел за собой. Настоящий человек, настоящий хоккеист, настоящий специалист, настоящий комментатор, нам его будет очень не хватать.

– Роман Ротенберг сказал, что олимпийская сборная России выйдет на матч с Южной Кореей в траурных повязках. КХЛ как-то почтит память Гимаева?

– Думаю, лига обязательно найдет возможность выразить свои чувства. Уход такого человека ничем не сгладить, но мы должны отдать дань памяти этому великому человеку, – сказал Медведев корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Гимаев почувствовал себя плохо во время матча ветеранов в Туле. Бывшему хоккеисту «Салавата Юлаева», ЦСКА, СКА и сборной СССР было 62 года. В последнее время заслуженный тренер России работал комментатором на «Матч ТВ» и КХЛ ТВ.

«Царствие небесное, Наилич… Мастерюга». Умер Сергей Гимаев (видео)