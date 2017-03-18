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Александр Овечкин: Вечная память Сергею Гимаеву

Источник:  InstagramКомментарии

Форвард «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Сергей Гимаева. Напомним, что известный комментатор, хоккейный эксперт, заслуженный тренер России скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

«Вечная память», - написал Овечкин в своем Instagram. К этой записи он прикрепил фотографию Сергея Гимаева.

В качестве игрока он выступал за куйбышевский и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев -  многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979),  многократный обладатель Кубка европейских чемпионов.

С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.

С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом.

Вечная память......

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)


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