Александр Овечкин: Вечная память Сергею Гимаеву
Форвард «Вашингтона» и сборной
России Александр Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью Сергей Гимаева.
Напомним, что известный комментатор, хоккейный эксперт, заслуженный тренер
России скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.
«Вечная память», - написал Овечкин в своем Instagram. К этой записи он прикрепил фотографию Сергея Гимаева.
В качестве игрока он выступал за куйбышевский и петербургский СКА,
ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион
СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских
чемпионов.
С 1986 года работал
тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой
1978 года рождения, помогая Владимиру
Шадрину, стал чемпионом Европы.
С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом.