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«Зенит» продлил беспроигрышную серию в Единой лиге ВТБ победой над «Пармой»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Баскетболисты «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграли пермскую «Парму» со счетом 101:72 (28:11, 19:17, 29:28, 25:16).

Игра проходила в Санкт-Петербурге. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Янис Тимма, набравший 17 очков. По 16 очков в активе защитников Райана Тулсона и Демонте Харпера. У гостей 13 очками отметился Иван Нелюбов.

Подопечные Василия Карасева выиграли в лиге 11-й матч подряд и остались в турнирной таблице на втором месте. В 20 играх петербуржцы одержали 17 побед и потерпели три поражения. Пермский клуб проиграл 18-й матч из 18 и расположился на последнем месте.

25 марта «Зенит» сыграет в Краснодаре против «Локомотива-Кубани». «Парма» на следующий день примет в Перми «Нижний Новгород». 

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