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Матч «Ак Барс» - «Авангард» начнется с минуты молчания в память о Сергее Гимаеве

Источник:  Р-СпортКомментарии

Шестая игра второго раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом», которая пройдет в воскресенье в Казани, начнется с минуты молчания в память о Сергее Гимаеве, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.

Заслуженный тренер России, комментатор скончался сегодня на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

«Завтрашний матч полуфинала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» начнется с минуты молчания в память о Сергее Гимаеве», - сообщила представитель пресс-службы лиги.

Матч

Ак Барс - Авангард

Место и дата

19 марта 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция



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