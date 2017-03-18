Матч «Ак Барс» - «Авангард» начнется с минуты молчания в память о Сергее Гимаеве

Шестая игра второго раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом», которая пройдет в воскресенье в Казани, начнется с минуты молчания в память о Сергее Гимаеве, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе КХЛ.

Заслуженный тренер России, комментатор скончался сегодня на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

«Завтрашний матч полуфинала Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» начнется с минуты молчания в память о Сергее Гимаеве», - сообщила представитель пресс-службы лиги.

Матч Ак Барс - Авангард Место и дата 19 марта 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция





