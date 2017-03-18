Вячеслав Фетисов: Смерть Гимаева – печальный урок для ветеранов. Нужно следить за здоровьем

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о смерти Сергея Гимаева. Напомним, что известный комментатор, хоккейный эксперт, заслуженный тренер России скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

«Не хочется верить в это... Это печальный урок для нас, ветеранов, что надо за собой следить, не пускать на самотек свое здоровье, из-за этого мы и теряем своих друзей. Он жил хоккеем, нашел себя в комментаторском деле. Сергей Наильевич был частью всего этого прогресса, что было связано с хоккеем, умел отстаивать свою позицию», - цитирует Фетисова ТАСС.

В качестве игрока Гимаев выступал за куйбышевский и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских чемпионов.

С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.

С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом.



